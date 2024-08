Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Giovedì 22 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 29,1°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 31,4°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile tra i 18,6km/h e i 24,2km/h.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una leggera brezza proveniente da nord. Nel primo pomeriggio, il cielo resterà sereno ma si potranno notare alcune nubi sparse che aumenteranno di copertura nel corso del pomeriggio, senza però portare precipitazioni. La brezza vivace proveniente da nord contribuirà a mantenere le temperature gradevoli nonostante il sole.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e infine a un cielo sereno. Le temperature caleranno leggermente, ma il vento continuerà a soffiare con intensità, garantendo un clima piacevole anche nelle ore serali.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Trapani, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Giovedì. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° Assenti 7.4 N max 8.9 Tramontana 75 % 1012 hPa 5 cielo sereno +25.4° perc. +26° Assenti 8.2 NE max 9.6 Grecale 78 % 1012 hPa 8 cielo sereno +27.7° perc. +29.5° Assenti 9.8 NNE max 11.3 Grecale 65 % 1012 hPa 11 cielo sereno +29.1° perc. +31.4° Assenti 18.6 N max 15.2 Tramontana 61 % 1012 hPa 14 nubi sparse +28.7° perc. +31.1° prob. 1 % 20.4 N max 20.7 Tramontana 64 % 1011 hPa 17 nubi sparse +27.6° perc. +30° prob. 1 % 18.5 NNE max 20.7 Grecale 70 % 1011 hPa 20 cielo sereno +26.8° perc. +29.1° Assenti 16.7 NE max 20.4 Grecale 77 % 1012 hPa 23 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.2 ENE max 12.4 Grecale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:50

