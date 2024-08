Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani domenica 4 agosto

StrettoWeb

Domenica 4 Agosto a Trapani si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su livelli abbastanza elevati.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero e soffierà da nord, contribuendo a rendere l’aria piacevolmente fresca.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con valori massimi che potranno toccare i +34°C. Il vento si intensificherà leggermente, ma resterà piuttosto gradevole, provenendo sempre da nord.

In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate. Il vento continuerà a soffiare da nord, garantendo un piacevole afflusso d’aria fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Trapani indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede il persistere di condizioni meteo simili, con temperature che potranno mantenersi su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +25.3° perc. +26.1° Assenti 9.4 SO max 9.7 Libeccio 84 % 1008 hPa 5 cielo sereno +25.2° perc. +25.9° Assenti 2.4 SSO max 3.2 Libeccio 82 % 1009 hPa 8 cielo sereno +27.9° perc. +30.1° Assenti 8.1 N max 8.6 Tramontana 67 % 1010 hPa 11 cielo sereno +30.4° perc. +33.7° Assenti 18.4 N max 14.5 Tramontana 61 % 1009 hPa 14 cielo sereno +30.1° perc. +34° Assenti 26.9 N max 25.1 Tramontana 64 % 1009 hPa 17 cielo sereno +28.9° perc. +31.9° Assenti 19.5 N max 22.4 Tramontana 66 % 1009 hPa 20 cielo sereno +27.4° perc. +30.3° Assenti 13.4 N max 16.4 Tramontana 78 % 1010 hPa 23 cielo sereno +26.8° perc. +29.2° Assenti 11.2 N max 13.2 Tramontana 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.