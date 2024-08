Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani domenica 4 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Siracusa per Domenica 4 Agosto promettono una giornata all’insegna del bel tempo. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 40-45%. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 32°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con intensità che varierà dai 2,3km/h ai 10,9km/h, provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali come Nord e Nord Est.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a cielo sereno. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, arrivando a valori tra il 2-6%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 29-29,7°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino ai 15,7km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo sarà il protagonista indiscusso della giornata, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 29-29,3°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 32,6°C. Il vento soffierà con intensità moderata, provenendo principalmente da direzioni orientali come Est e Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino ai 14,5km/h.

Alla sera, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa nulla. Le temperature si attesteranno intorno ai 27,6-27,8°C, con una percezione di caldo che oscillerà tra i 30,2°C e i 30,6°C. Il vento sarà leggero, con intensità che si manterrà intorno ai 1,3-4,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima caldo e ventilato. Sia oggi che nei prossimi giorni, non sono previste precipitazioni significative, quindi sarà possibile godersi appieno le bellezze della città in totale tranquillità.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +28.7° perc. +31.4° Assenti 2.3 NNE max 5.3 Grecale 66 % 1007 hPa 5 nubi sparse +28.8° perc. +31.1° Assenti 2.7 NNE max 5.5 Grecale 63 % 1008 hPa 8 cielo sereno +29.7° perc. +33.2° Assenti 13.5 ENE max 15.3 Grecale 65 % 1009 hPa 11 cielo sereno +29.3° perc. +32.9° Assenti 15.8 E max 12.9 Levante 68 % 1009 hPa 14 cielo sereno +29.3° perc. +32.4° Assenti 11.2 ESE max 9.8 Scirocco 65 % 1008 hPa 17 cielo sereno +28.1° perc. +31.1° Assenti 11.4 SSE max 11.4 Scirocco 72 % 1008 hPa 20 cielo sereno +27.7° perc. +30.6° Assenti 1.3 E max 2.8 Levante 74 % 1009 hPa 23 cielo sereno +27.8° perc. +30.2° Assenti 3.2 NNO max 3.6 Maestrale 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:00

