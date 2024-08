Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi mercoledì 7 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Reggio Calabria prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature intorno ai +27°C, che saliranno gradualmente fino a superare i +30°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà debole proveniente da nord, con raffiche leggere e un’umidità attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con la possibilità di qualche nube sporadica. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, mentre la brezza leggera proveniente da nord contribuirà a rendere più gradevole la situazione. Possibili deboli piogge sparse nel corso della giornata.

In serata, il cielo si presenterà ancora poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai +26-27°C. Il vento proveniente da nord sarà ancora presente, con raffiche leggere e un’umidità che tenderà a salire leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria per Mercoledì 7 Agosto indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con temperature elevate e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni climatiche e consultare aggiornamenti in tempo reale per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +26.7° perc. +28.6° prob. 1 % 11.8 N max 15.9 Tramontana 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.1° perc. +31.4° Assenti 6.8 N max 10.3 Tramontana 62 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +33.5° Assenti 2.2 SSO max 8.6 Libeccio 58 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +31° perc. +34° 0.1 mm 2.1 N max 8.2 Tramontana 57 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.3° perc. +33.4° prob. 20 % 6.7 NNO max 11.7 Maestrale 60 % 1012 hPa 19 nubi sparse +26.7° perc. +28.8° prob. 12 % 7.4 N max 12.8 Tramontana 76 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.7° perc. +28.4° Assenti 12.6 N max 17.7 Tramontana 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.