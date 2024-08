Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani sabato 3 agosto

StrettoWeb

Sabato 3 Agosto a Palermo si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata, portando a un cielo più coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +35°C a causa dell’umidità presente. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 36,4km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Palermo si complicherà ulteriormente con un cielo coperto e la possibilità di piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34°C, ma la percezione di caldo potrà arrivare fino a +36,5°C. Il vento si intensificherà provenendo sempre da Ovest – Nord Ovest con raffiche che potranno superare i 35km/h. L’umidità sarà intorno al 50%.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole e tornerà sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +26°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità intorno ai 7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Palermo indicano una giornata con un’alternanza di condizioni atmosferiche, passando da parzialmente nuvoloso a coperto con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, con una percezione di caldo accentuata dall’umidità presente. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di adottare le dovute precauzioni per fronteggiare il caldo e le eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +29.1° perc. +29° Assenti 5.8 SSO max 7.3 Libeccio 43 % 1008 hPa 5 poche nuvole +29.2° perc. +29° Assenti 12.2 SE max 13.2 Scirocco 42 % 1007 hPa 8 nubi sparse +33.6° perc. +34.6° Assenti 12.5 ONO max 18.3 Maestrale 39 % 1008 hPa 11 nubi sparse +32.6° perc. +35.5° Assenti 27.3 ONO max 35.8 Maestrale 50 % 1009 hPa 14 pioggia leggera +32.3° perc. +32.3° 0.1 mm 5 NNE max 16.7 Grecale 38 % 1007 hPa 17 nubi sparse +29.1° perc. +32.1° prob. 12 % 13.1 ONO max 14.6 Maestrale 66 % 1008 hPa 20 cielo sereno +27.1° perc. +29.4° Assenti 5.9 SO max 8 Libeccio 75 % 1009 hPa 23 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.7 O max 5.7 Ponente 72 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:11

