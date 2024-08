Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi mercoledì 21 agosto

StrettoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Messina si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e temperature gradevoli. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La temperatura si attesterà intorno ai +25°C, con una percezione di +25,5°C e una copertura nuvolosa intorno al 10%. La velocità del vento sarà di circa 10,7km/h, con raffiche fino a 18km/h.

Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con probabilità di piogge leggere intorno al 30%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +29,6°C intorno alle 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai +30°C. La brezza proveniente da Nord Ovest si manterrà costante, con velocità intorno ai 12-13km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con il ritorno di poche nuvole e una diminuzione delle probabilità di pioggia. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +28,5°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, intorno ai +30,2°C. La brezza sarà ancora presente, con velocità intorno ai 14km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 15%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C, con una percezione di +26,1°C. La brezza proveniente da Nord – Nord Ovest sarà ancora presente, con velocità intorno ai 16,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Messina indicano una giornata con condizioni generalmente stabili, con poche nuvole e temperature gradevoli. Le probabilità di pioggia saranno presenti soprattutto durante la mattinata, ma nel complesso il tempo si manterrà asciutto. Le temperature si manterranno su valori estivi, con massime intorno ai +30°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo e di consultare aggiornamenti in caso di cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° prob. 29 % 10.5 NO max 17.8 Maestrale 76 % 1010 hPa 7 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 29 % 13.4 NO max 18.8 Maestrale 70 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +27.8° perc. +29.6° 0.11 mm 12.9 NO max 17.2 Maestrale 63 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.6° perc. +30.2° Assenti 14 NO max 17.3 Maestrale 59 % 1012 hPa 16 cielo sereno +27.5° perc. +29.3° Assenti 12.9 NO max 17.4 Maestrale 66 % 1011 hPa 19 poche nuvole +25.5° perc. +26.1° Assenti 10.3 NNO max 16.8 Maestrale 78 % 1012 hPa 22 poche nuvole +25.3° perc. +25.9° prob. 3 % 9.9 NNO max 15.7 Maestrale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:38

