Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi domenica 4 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Messina si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo. La temperatura si manterrà intorno ai +29°C con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature saliranno fino a +31°C con una leggera brezza che soffierà principalmente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 52% con una pressione atmosferica costante a 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e limpido, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +31,7°C, con una leggera brezza che arriverà da Nord Ovest. L’umidità si manterrà stabile intorno al 54% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

La sera proseguirà con condizioni di cielo sereno e una copertura nuvolosa trascurabile. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C con una leggera brezza che soffierà da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente fino all’85% con una pressione atmosferica stabile a 1010hPa.

In conclusione, Domenica 4 Agosto a Messina si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli sereni e temperature estive. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni favorevoli offerte dal meteo a Messina.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +28.6° perc. +29.7° Assenti 2.6 ESE max 9.1 Scirocco 55 % 1009 hPa 7 poche nuvole +29.8° perc. +31.1° Assenti 8.5 NNO max 9.4 Maestrale 52 % 1009 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +34.5° Assenti 4.9 ONO max 8.3 Maestrale 54 % 1010 hPa 13 cielo sereno +31.4° perc. +35° prob. 14 % 3.7 ONO max 7.5 Maestrale 57 % 1009 hPa 16 cielo sereno +30.1° perc. +33.7° prob. 3 % 5.4 NO max 6.9 Maestrale 63 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +30° prob. 11 % 6.9 NO max 10.6 Maestrale 82 % 1010 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.1 NO max 11.6 Maestrale 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:00

