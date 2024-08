Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per la prossima settimana

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano un clima stabile con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni nei prossimi giorni. Sono attese solo precipitazioni leggere in alcune fasce orarie, senza criticità.

Lunedì 5 Agosto

Nella notte a Messina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,9°C, con una percezione di +26,7°C. Il vento soffierà a 4,5km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 7,9km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30,5°C, con una percezione di +33,4°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 5-8km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 58-81%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, con una leggera aumento della copertura nuvolosa fino al 7%. Le temperature massime saranno di +30,7°C, con percezione di +33,3°C. Il vento sarà ancora leggero, con raffiche fino a 7,4km/h. Possibilità di precipitazioni leggere, con intensità di 0.13mm. L’umidità si manterrà intorno al 56-60%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature scenderanno a +26,2°C, con percezione costante. Il vento sarà leggero, con intensità di 4,6km/h da Nord. Possibilità di precipitazioni di 0.13mm. L’umidità aumenterà al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Durante la notte a Messina si prevedono poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C, con percezione di +26,2°C. Il vento soffierà a 7,6km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 12km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Nella mattina il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,2°C, con percezione di +33,2°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 4-7km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 57-83%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1011hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno, con una leggera aumento della copertura nuvolosa fino al 6%. Le temperature massime saranno di +30,5°C, con percezione di +33°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 7,9km/h. Possibilità di precipitazioni leggere, con intensità di 0mm. L’umidità si manterrà intorno al 56-80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature scenderanno a +26,6°C, con percezione costante. Il vento sarà leggero, con intensità di 4,3km/h da Nord Ovest. Possibilità di precipitazioni di 0.1mm. L’umidità aumenterà al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Durante la notte a Messina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento soffierà a 6,6km/h da Nord, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nella mattina il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione di +32,5°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 7-10km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 58-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, con una leggera aumento della copertura nuvolosa fino al 1%. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con percezione di +32,7°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 9,9km/h. Possibilità di precipitazioni leggere, con intensità di 0mm. L’umidità si manterrà intorno al 56-79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata è prevista poche nuvole con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature scenderanno a +25,7°C, con percezione costante. Il vento sarà leggero, con intensità di 7,2km/h da Nord – Nord Ovest. Possibilità di precipitazioni di 0mm. L’umidità aumenterà al 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Giovedì 8 Agosto

Durante la notte a Messina si prevedono poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C, con percezione di +26,3°C. Il vento soffierà a 8,7km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,7km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Nella mattina il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,9°C, con percezione di +32,5°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 7-9km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 58-78%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1013hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno, con una leggera aumento della copertura nuvolosa fino al 0%. Le temperature massime saranno di +30°C, con percezione di +32,5°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 9,4km/h. Possibilità di precipitazioni leggere, con intensità di 0mm. L’umidità si manterrà intorno al 57-79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata è prevista poche nuvole con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature scenderanno a +25,7°C, con percezione costante. Il vento sarà leggero, con intensità di 7,2km/h da Nord – Nord Ovest. Possibilità di precipitazioni di 0mm. L’umidità aumenterà al 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina, si prevede un clima stabile con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Sono attese solo precipitazioni leggere in alcune fasce orarie, ma senza particolari criticità. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

