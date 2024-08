Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

StrettoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Messina si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,1°C e i +30,1°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i +25,7°C e i +32,8°C.

Durante la mattina, il vento soffierà da Nord con intensità variabile tra i 5km/h e i 10,6km/h, mentre nel pomeriggio aumenterà leggermente, con raffiche fino a 13,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 59% – 81%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012hPa – 1013hPa.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Durante le ore centrali, il sole splenderà alto nel cielo senza nuvole a offuscarlo. Nel pomeriggio, potrebbero comparire alcune nubi sparse, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche. In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma senza rischio di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Messina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature estive e vento leggero. È consigliabile godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni favorevoli offerte dal meteo. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Messina per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +25.1° perc. +25.7° Assenti 5.4 N max 8 Tramontana 81 % 1011 hPa 5 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.1 N max 10.6 Tramontana 76 % 1012 hPa 8 cielo sereno +29.5° perc. +32° Assenti 7.5 N max 8.1 Tramontana 60 % 1013 hPa 11 cielo sereno +30° perc. +32.6° Assenti 6.4 N max 7.2 Tramontana 59 % 1013 hPa 14 cielo sereno +29.8° perc. +32.5° prob. 10 % 8.1 N max 8.5 Tramontana 60 % 1012 hPa 17 poche nuvole +28.8° perc. +31.7° prob. 6 % 8.5 N max 11 Tramontana 66 % 1012 hPa 20 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 3 % 3 NNO max 6.6 Maestrale 79 % 1013 hPa 23 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 9.1 N max 14.5 Tramontana 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 19:57

