Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani venerdì 16 agosto

Venerdì 16 Agosto a Enna si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potranno superare i +35°C nelle ore centrali del giorno.

Meteo a Enna:

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile tra Nord e Sud.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole solo in alcune ore. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35°C, con una percezione di caldo più elevata a causa dell’umidità che si manterrà intorno al 18-20%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente ma che resteranno piuttosto miti, attorno ai +25°C. Il vento sarà leggero e l’umidità si manterrà intorno al 40%.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Enna indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° Assenti 5.2 N max 5.5 Tramontana 43 % 1015 hPa 5 cielo sereno +24° perc. +23.6° Assenti 5.3 NNE max 5.6 Grecale 43 % 1016 hPa 8 cielo sereno +30.9° perc. +29.3° Assenti 6 S max 6.8 Ostro 26 % 1016 hPa 11 cielo sereno +34.6° perc. +32.4° Assenti 13.7 SSO max 8.7 Libeccio 18 % 1015 hPa 14 cielo sereno +34.9° perc. +33° Assenti 13.2 SO max 16.8 Libeccio 20 % 1013 hPa 17 nubi sparse +31.1° perc. +29.7° Assenti 6.9 ONO max 16.3 Maestrale 28 % 1013 hPa 20 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.6 N max 11.7 Tramontana 41 % 1015 hPa 23 cielo sereno +25° perc. +24.7° Assenti 5.7 NNE max 5.8 Grecale 43 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:50

