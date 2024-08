Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani domenica 18 agosto

StrettoWeb

Domenica 18 Agosto a Enna si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 22-23°C durante la notte e in leggero aumento fino a raggiungere i 31-32°C nelle ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura di circa 24-25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Man mano che ci avvicineremo al mezzogiorno, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 73% intorno alle 12:00, con temperature che si attesteranno intorno ai 31°C. Nel pomeriggio, le nubi rimarranno sparse ma la probabilità di precipitazioni aumenterà, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 28-29 km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare leggermente, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 50% e temperature in calo fino ai 21-22°C. La probabilità di precipitazioni sarà ancora presente, seppur in modo discontinuo.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Enna indicano una giornata con alternanza di schiarite e nubi, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attorno ai 31-32°C. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 7.2 N max 7.3 Tramontana 56 % 1012 hPa 5 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 4.3 N max 5 Tramontana 53 % 1012 hPa 8 nubi sparse +27.4° perc. +27° Assenti 4.2 NNO max 5.8 Maestrale 37 % 1012 hPa 11 nubi sparse +30.7° perc. +29.1° Assenti 15.4 SO max 21.5 Libeccio 26 % 1010 hPa 14 nubi sparse +31.3° perc. +29.8° prob. 31 % 24.2 OSO max 27.1 Libeccio 27 % 1009 hPa 17 nubi sparse +27° perc. +27° prob. 35 % 19.7 OSO max 23.4 Libeccio 44 % 1009 hPa 20 poche nuvole +23° perc. +23.1° prob. 11 % 3.5 ONO max 8.5 Maestrale 63 % 1010 hPa 23 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 11 % 5.5 NNO max 7.7 Maestrale 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:48

