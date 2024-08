Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

StrettoWeb

Venerdì 30 Agosto a Catania si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera presenza di poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31,8°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 30,2°C verso le ore 09:00. Nel corso della mattinata, la velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 6km/h.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di poche nuvole, il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31,8°C intorno alle ore 12:00, con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6km/h.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si manterranno piuttosto elevate, intorno ai 28,6°C. La velocità del vento diminuirà gradualmente, con raffiche leggere che non supereranno i 4,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Catania indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si attesteranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.6 NO max 4.5 Maestrale 53 % 1014 hPa 5 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 1.5 NNO max 3.8 Maestrale 52 % 1015 hPa 8 cielo sereno +29.3° perc. +29.2° Assenti 2.1 SSE max 3.5 Scirocco 43 % 1016 hPa 11 cielo sereno +31.5° perc. +31.3° Assenti 9 SE max 8.1 Scirocco 38 % 1015 hPa 14 cielo sereno +30.7° perc. +30.7° prob. 25 % 12.3 ESE max 8.5 Scirocco 41 % 1013 hPa 17 poche nuvole +29.5° perc. +30.3° prob. 23 % 9.5 SE max 10.7 Scirocco 50 % 1013 hPa 20 cielo sereno +28.4° perc. +29.4° prob. 8 % 1.4 SSO max 2.7 Libeccio 54 % 1014 hPa 23 cielo sereno +27.8° perc. +28.7° Assenti 5.7 O max 8.9 Ponente 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:27

