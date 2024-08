Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Caltanissetta mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con possibilità di piogge intermittenti. La temperatura massima raggiungerà i 32,5°C intorno a mezzogiorno, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 31,6°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 23°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità intorno ai 4,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al risveglio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 97% e una temperatura di 24,1°C che salirà gradualmente durante la mattinata. Nel corso della giornata, la velocità del vento aumenterà fino a 20,1km/h con raffiche provenienti da Sud – Sud Ovest intorno ai 16,5km/h.

Nel primo pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, ma la probabilità di piogge leggere sarà ancora presente con una temperatura intorno ai 31,4°C. Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, portando a una leggera diminuzione della temperatura fino a 28,5°C.

In serata, il cielo tornerà nuovamente coperto con temperature intorno ai 25°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con velocità intorno ai 7,6km/h. La probabilità di piogge leggere sarà ancora presente, con una previsione di 0.42mm di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Caltanissetta indicano un’instabilità atmosferica con possibili piogge leggere e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° prob. 3 % 4.4 NNE max 4.3 Grecale 69 % 1013 hPa 5 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° prob. 6 % 4.4 NE max 4.8 Grecale 68 % 1014 hPa 8 cielo coperto +27.6° perc. +28° prob. 6 % 5.8 SE max 6.1 Scirocco 49 % 1015 hPa 11 cielo coperto +31.8° perc. +30.9° prob. 13 % 13.3 S max 12.6 Ostro 33 % 1014 hPa 14 nubi sparse +30.1° perc. +29.9° prob. 35 % 16.5 SSO max 12.7 Libeccio 41 % 1014 hPa 17 nubi sparse +27.1° perc. +27.6° prob. 45 % 10.4 SSO max 8.8 Libeccio 51 % 1015 hPa 20 cielo coperto +24.7° perc. +24.8° prob. 8 % 3.7 SSO max 4.2 Libeccio 60 % 1016 hPa 23 cielo coperto +23.6° perc. +23.7° prob. 19 % 1.8 N max 2.1 Tramontana 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:41

