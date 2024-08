Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani domenica 18 agosto

StrettoWeb

Domenica 18 Agosto a Caltanissetta si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 34% e il 60%. Le temperature si attesteranno tra i +24,7°C e i +30,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a schiarite e a un cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime saranno comprese tra i +31,8°C e i +32,6°C, con venti che soffieranno da Sud Ovest a velocità variabili tra i 22,3km/h e i 25,8km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 14% e il 38%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi comunque piacevoli, con valori tra i +22,3°C e i +24,9°C. I venti continueranno a provenire da Ovest – Sud Ovest, con intensità che diminuirà gradualmente nel corso della serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile, con temperature elevate e un’alternanza di nuvole e schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata in modo confortevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 6.4 N max 6.3 Tramontana 54 % 1011 hPa 5 poche nuvole +23.1° perc. +22.9° Assenti 4.1 NNO max 4.1 Maestrale 52 % 1012 hPa 8 nubi sparse +28.5° perc. +27.7° Assenti 2.7 N max 3.8 Tramontana 35 % 1012 hPa 11 nubi sparse +32.1° perc. +30.3° Assenti 18.3 SO max 22.9 Libeccio 24 % 1010 hPa 14 poche nuvole +31.8° perc. +30.3° prob. 31 % 25.8 OSO max 25.6 Libeccio 27 % 1009 hPa 17 poche nuvole +27.6° perc. +27.4° prob. 35 % 23.5 OSO max 25.1 Libeccio 42 % 1009 hPa 20 poche nuvole +24° perc. +24° prob. 5 % 5 O max 7.7 Ponente 57 % 1009 hPa 23 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° prob. 5 % 5.8 NO max 8.2 Maestrale 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:48

