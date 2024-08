Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

StrettoWeb

Venerdì 23 Agosto ad Agrigento si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e copertura nuvolosa che si manterrà elevata fino al pomeriggio, con possibili piogge leggere nel primo pomeriggio. Durante la sera e la notte il cielo si presenterà nuovamente coperto.

Nelle prime ore del giorno, la temperatura si attesterà intorno ai +24,5°C con una leggera percezione di caldo di +25°C. La velocità del vento sarà di circa 3,7km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche fino a 4,7km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Durante la mattina, le temperature aumenteranno gradualmente, con punte di +28,4°C e una percezione di caldo che potrà raggiungere i +29,6°C. La velocità del vento aumenterà fino a 15,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 13,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1015hPa.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, le temperature si manterranno intorno ai +28,3°C con una percezione di caldo di +29,5°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi intorno ai 13,9km/h proveniente da Sud Ovest. Possibili piogge leggere potrebbero verificarsi nel primo pomeriggio, con un’umidità che raggiungerà il 61%.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +25,8°C e una percezione di caldo di +26,2°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, arrivando a 1,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente fino al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto ad Agrigento indicano una giornata con condizioni variabili, con possibili piogge leggere nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con un lieve aumento nel corso della mattina. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +24.4° perc. +24.8° prob. 23 % 3.7 ENE max 4.5 Grecale 73 % 1012 hPa 5 cielo coperto +24.4° perc. +24.8° prob. 24 % 2.9 E max 3.8 Levante 73 % 1013 hPa 8 cielo coperto +27.4° perc. +28.5° prob. 19 % 8 S max 7.7 Ostro 58 % 1015 hPa 11 nubi sparse +28.3° perc. +29.5° prob. 25 % 15.6 SSO max 13.4 Libeccio 57 % 1015 hPa 14 cielo sereno +28.4° perc. +29.6° prob. 25 % 13 SO max 9.1 Libeccio 57 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.5 mm 6.8 SO max 5.4 Libeccio 64 % 1015 hPa 20 cielo coperto +25.8° perc. +26.2° prob. 5 % 1.5 SO max 1.4 Libeccio 68 % 1016 hPa 23 cielo coperto +25.1° perc. +25.5° prob. 15 % 1.4 NO max 1.6 Maestrale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:43

