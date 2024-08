Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto ad Agrigento prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 43%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 3km/h.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 75% con la comparsa di piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 26-27°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a toccare i 5-6km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili con nubi sparse e piogge leggere. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 30-35%, mentre le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 25-28°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 15-25km/h provenienti da diverse direzioni.

In serata, il cielo sarà nuovamente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, con una brezza leggera proveniente da Nord Est con velocità intorno ai 10km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento indicano una giornata caratterizzata da alternanza di nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori tipici per la stagione estiva. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +23.5° perc. +23.4° Assenti 0.9 E max 2.3 Levante 59 % 1014 hPa 5 nubi sparse +23° perc. +22.9° Assenti 3 ONO max 3.7 Maestrale 62 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.11 mm 2.7 ONO max 3.1 Maestrale 51 % 1015 hPa 11 nubi sparse +28.5° perc. +28.4° Assenti 12.1 SO max 8.6 Libeccio 44 % 1015 hPa 14 nubi sparse +28.3° perc. +28.6° prob. 10 % 16.6 OSO max 15.2 Libeccio 48 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +24.5° perc. +24.2° 0.12 mm 12.6 N max 20 Tramontana 46 % 1014 hPa 20 cielo coperto +24.2° perc. +24° prob. 7 % 6.7 N max 8.2 Tramontana 53 % 1016 hPa 23 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° prob. 2 % 6.9 NE max 7.1 Grecale 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:36

