Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto ad Agrigento prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 25°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità intorno ai 5-8 km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che si attesteranno intorno ai 30°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a rendere la situazione più gradevole, con un’umidità intorno al 45% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che potrebbero superare i 31°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest potrebbe intensificarsi leggermente, ma non sono previste precipitazioni. L’umidità si manterrà intorno al 48% con una pressione atmosferica stabile.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 26°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma senza particolari conseguenze sulle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento per Mercoledì 14 Agosto indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di prestare attenzione all’idratazione, considerando le temperature previste. Resta comunque importante monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 7.6 NO max 8.4 Maestrale 67 % 1011 hPa 5 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° Assenti 5.3 N max 5.7 Tramontana 60 % 1011 hPa 8 cielo sereno +30.1° perc. +30.3° Assenti 7.1 OSO max 6.4 Libeccio 44 % 1012 hPa 11 cielo sereno +31.1° perc. +32.1° Assenti 17.3 OSO max 14.4 Libeccio 46 % 1012 hPa 14 cielo sereno +30.7° perc. +31.8° Assenti 16.4 OSO max 17 Libeccio 48 % 1011 hPa 17 cielo sereno +29.3° perc. +30.2° Assenti 9 OSO max 11.1 Libeccio 51 % 1010 hPa 20 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.2 O max 8.9 Ponente 69 % 1014 hPa 23 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 8.2 NNO max 12.1 Maestrale 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:55

