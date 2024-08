Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani domenica 18 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Agrigento prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 44% al 64%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-29°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità compresa tra i 10 e i 20 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, con cielo parzialmente nuvoloso e una probabilità di precipitazioni molto bassa, intorno all’1%. Le temperature massime si attesteranno sui 29-30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i 30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 30% e il 55%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 24-25°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 76%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest con intensità fino a 17 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 18 Agosto ad Agrigento indicano una giornata con cielo parzialmente nuvoloso, temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi stabili anche nei prossimi giorni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle eventuali aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +25.2° perc. +25.2° Assenti 9.1 NO max 11.6 Maestrale 55 % 1011 hPa 5 nubi sparse +25.4° perc. +25.5° Assenti 9.7 NO max 12.1 Maestrale 60 % 1011 hPa 8 nubi sparse +28.9° perc. +29.4° Assenti 11.7 O max 11.2 Ponente 49 % 1011 hPa 11 nubi sparse +29.4° perc. +30.3° Assenti 21.3 O max 22 Ponente 51 % 1010 hPa 14 cielo sereno +28.5° perc. +29.5° prob. 12 % 25.2 O max 26.6 Ponente 54 % 1010 hPa 17 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 12 % 20.6 ONO max 25.2 Maestrale 59 % 1009 hPa 20 nubi sparse +24.4° perc. +24.8° Assenti 15.3 ONO max 19.9 Maestrale 70 % 1009 hPa 23 nubi sparse +23.6° perc. +24° Assenti 14.6 NO max 16.6 Maestrale 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:50

