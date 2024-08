Precipita col furgoncino dal viadotto della Jonio-Tirreno: un ferito

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 8 sulla Sgc Jonio-Tirreno nel comune di Gioiosa Jonica. Un furgoncino con alla guida un uomo di 49 anni è finito, per cause in fase di accertamento, contro il guardrail precipitando sotto l’arteria stradale e facendo un volo di circa 9 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo ferito dalle lamiere affidandolo alle cure del 118 e mettendo anche in sicurezza l’autovettura. Il ferito è stato trasportato nell’ospedale di Locri.

