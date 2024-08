Ponte sullo Stretto, Siracusano: “potremo intercettare il traffico portuale del Nord Europa”

StrettoWeb

“Il ministro Fitto sta collezionando una serie di successi, sta dimostrando di avere una visione del Sud che mai nessuno ha avuto. La Zes unica, contrastata dalle opposizioni, sarà uno stimolo importante per il Mezzogiorno“. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, in un’intervista a “Il Giornale”.

Sul Ponte sullo Stretto di Messina “posso dire di essere stata la prima a battermi per far ripartire questo progetto. Già nella passata legislatura ho sostenuto con atti parlamentari l’importanza dell’ opera. Solo in questo Paese si possono avere dubbi su un’opera così. Questo accade perché siamo l’unico Paese che trasforma in dibattito politico e ideologico il confronto su una grande infrastruttura“.

Che ricadute avrà? “Enormi, credo non siano quantificabili. È un’azione di impulso anche per altre infrastrutture, senza contare che con l’arrivo dell’alta velocità tra Calabria e Sicilia si potrebbe intercettare il traffico portuale del Nord Europa. Mi fanno ridere gli ambientalisti che protestano ma non dicono nulla, oggi, sull’inquinamento dei traghetti“.

