Ponte sullo Stretto e Ponte sui Dardanelli: la foto di Pazzano, l’ironia e un paragone che “non regge”

Tutti i contrari al Ponte sullo Stretto si appigliano a qualsiasi insignificante dettaglio per portare avanti la propria tesi. Un’immagine, un fatto, un episodio, una dichiarazione. Tra questi, a Reggio Calabria, c’è il Consigliere Saverio Pazzano, che utilizza l’ironia sui social per paragonare l’opera tra Calabria e Sicilia e il Ponte sui Dardanelli.

“Sullo Stretto dei Dardanelli, in prossimità del ponte. Evidentemente sono riuscito a trovare l’unico momento in cui non c’erano milioni di turisti venuti qui ad osservarlo“, la battuta ironica del Consigliere. “A parte questo né il contesto urbanistico, né quello ambientale, né quello paesaggistico, né le caratteristiche delle due coste hanno nulla a che vedere con l’Area dello Stretto e con lo spazio in cui dovrebbe sorgere il Ponte tra Calabria e Sicilia”, continua Pazzano evidenziando che il “paragone tra le due realtà semplicemente non regge“.

“Il ponte sui Dardanelli, che chiaramente è a pagamento e più costoso del passaggio in traghetto, non sorge addosso a due città, non passa sopra a due comunità e alle loro storie, ai loro patrimoni ambientali, culturali, sociali. Collega due coste, semplicemente, come fanno tutti i ponti del mondo; qui, peraltro, in un’ area scarsamente abitata nei circa 60 km dello Stretto dei Dardanelli. All’osservazione non ci sono somiglianze con l’ orografia e le specificità del nostro Stretto. Conoscere è sinonimo del verbo resistere”, ha aggiunto.

