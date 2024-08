Paura a Roccella: scoppia un incendio, distrutto un lido | DETTAGLI

StrettoWeb

Un incendio si è velocemente propagato, questa mattina, a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, distruggendo completamente uno stabilimento balneare. Le fiamme si sono sviluppate all’alba e, malgrado il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, hanno distrutto rapidamente il lido, anche per via del materiale della struttura, totalmente in legno.

Sul posto anche i carabinieri di Roccella Ionica. Non sono state rilevate, al momento, tracce di liquido infiammabile la cui presenza potrebbe fare propendere per l’origine dolosa dell’incendio. Le indagini, comunque, proseguono in tutte le direzioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.