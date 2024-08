Particolare proposta di matrimonio durante la Traversata dello Stretto | FOTO

StrettoWeb

Simpatico siparietto per una coppia di fidanzati, Denis Bolzonello e Benedetta Basso di Montebelluna in provincia di Treviso, che ha sugellato la propria unione con una proposta di matrimonio durante la Traversata dello Stretto (erano anche partecipanti alla gara) come si evince dalle foto e dal video a corredo dell’articolo.

La ragazza si è emozionata e ha risposto di sì accettando il regalo, la richiesta e abbracciando il fidanzato. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti che sono esplosi in un grosso applauso.

Foto



/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.