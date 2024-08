Palmi, in migliaia hanno gremito Piazza 1° Maggio per lo show–concerto di Nino Frassica | FOTO

StrettoWeb

In migliaia hanno gremito Piazza 1° Maggio di Palmi per lo show–concerto di Nino Frassica con i musicisti della sua Los Plaggers Band, predisposto dal Comune di Palmi in collaborazione con Fatti di Musica, in attesa della celeberrima Varia, evento del patrimonio Unesco che si svolgerà domenica prossima. Un successo straordinario per un artista unico e amatissimo, che non finisce di stupire, pronto anche condurre le prime settimane di Striscia la Notizia. La ricchissima sezione estiva del Festival del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna che interagisce anche con numerosi eventi tradizionali regionali si avvia così alla conclusione con il secondo show di Nino Frassica questa sera a Luzzi, voluto dall’Amministrazione Comunale per l’ ”Estate Luzzese” in Piazza Sacri Cuori e domani sera con il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band in Piazza dei Martiri di Locri, evento della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

A Palmi, in oltre due ore, Nino Frassica ha presentato il suo originalissimo spettacolo, un cocktail di musica e cabaret, intriso di battute, gag, improvvisazioni con il pubblico. Comico, attore, cantante e scrittore, Nino Frassica ha ideato uno spettacolo davvero unico nel panorama dei live italiani. Con i Los Plaggers, band formata da sei bravissimi musicisti, il cui nome è una fusione tra Platters e plagio, anche a Palmi ha trascinato il pubblico che ha gremito Piazza 1° Maggio in un coinvolgente e divertentissimo viaggio musicale. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla sua maniera.

Uno dietro l’altro sono arrivati brani iconici come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” , “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” è diventato “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi ancora “Siamo donne” concluso con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc…

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, ha cantato e partecipato direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, ecc., fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano. A metà dello show, il consigliere delegato Giuseppe Magazzù ha presentato i protagonisti della Varia di domenica. Al termine, dietro il backstage un vero assedio di fan, anche bambini, in cerca di foto e autografi. Simpatico siparietto nei camerini, dove il maresciallo Nino Cecchini (Frassica), protagonista di Don Matteo, ha ricevuto un riconoscimento “ricordo” dai colleghi del Comando Carabinieri di Palmi.

