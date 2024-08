Palmi: emozione, magia e bellezza al Festival dei Tramonti. Special guest Maria Grazia Cucinotta

StrettoWeb

Intense emozioni hanno costellato la quarta edizione del Festival dei Tramonti di Palmi, tenutosi nella splendida Villa Mazzini. Una piazza gremita con un pubblico attento ha preso parte all’evento ideato e organizzato dall’Associazione Prometeus, con il patrocinio del Comune di Palmi, e la produzione di Natale Princi management. Come le sfaccettature di colori meravigliosi si dispiegano davanti agli occhi di chi dalla Villa comunale guarda il mare al tramonto, così un ventaglio di emozioni ha scandito una serata indimenticabile, ricca di ospiti importanti e storie significative.

Special guest della kermesse Maria Grazia Cucinotta, attrice di fama internazionale e icona del cinema italiano, che si è raccontata in una lunga intervista condotta dal giornalista Arcangelo Badolati e da Lilli Sgrò. Simbolo della bellezza meridionale e donna impegnata nel sociale, Maria Grazia ha parlato al pubblico di Palmi del suo lato più intimo, delle scelte e delle sfide della sua vita, nonché del suo grande amore per l’Italia e il Sud. Un messaggio importante il suo, dal palco di Villa Mazzini: “Diamo occasione ai nostri giovani di restare in questa terra, perché è il posto migliore del mondo, il posto migliore in cui vivere”.

L’Associazione, guidata dal Presidente Saverio Petitto, impegnata da vent’anni con iniziative, eventi e progetti rilevanti, ha istituito il Premio Prometeus, un riconoscimento che viene conferito ogni anno a personalità che si sono distinte, a vario titolo, nel campo della cultura, della legalità, del volontariato e della sanità. Nel corso della serata, è stato conferito il Premio Prometeus 2024, durante una cerimonia condotta da Antonio Malgeri, alla Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena (sezione giustizia e legalità), all’avvocato e già sottosegretario, Armando Veneto (sezione cultura), al medico volontario Caritas, Annunziata Larocca (sezione volontariato e filantropia), al direttore di Unità Operativa Complessa Fisica Sanitaria del Gom, Giuseppe Sceni (sezione sanità d’eccellenza).

Emblematica e piena di commozione la consegna del Premio alla Cultura, all’avvocato Armando Veneto da parte del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, che si è complimentato con l’Associazione Prometeus per l’instancabile e prezioso impegno per la città. Significative le testimonianze degli ospiti che si sono susseguiti, esempio dei valori della legalità, dell’umanità, dell’etica. A rendere magica la serata, anche la splendida voce di Natalia Saffioti che ha proposto bellissime cover e un suo brano originale e inedito, incantando il pubblico.

Il Presidente Saverio Petitto, intervenuto alla fine della manifestazione ha ringraziato il grande gruppo dei soci Prometeus e tutti i partner e sostenitori. “Io preferisco fare che parlare – ha affermato Saverio Petitto – e, proprio da questa continua attività, traggo l’ispirazione e l’entusiasmo per portare avanti ogni progetto. Il Festival dei Tramonti – ha sottolineato il Presidente – rappresenta la sintesi dei valori che nutrono l’operato della nostra Associazione, volto alla difesa e alla valorizzazione della Bellezza materiale e immateriale della nostra meravigliosa terra”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.