Palmi festeggia San Rocco, tra storie e testimonianze: “ho rischiato di perdere il braccio, ma…”

Palmi festeggia San Rocco. Si è svolta la processione per le vie del paese. Presente, per un suo servizio per StrettoWeb, Graziano Tomarchio, che ha intercettato diverse figure dell’evento. A partire dal Parroco: “San Rocco è molto vicino alle necessità della gente, per chi ha vissuto un’esistenza travagliata. E’ stato per più anni in carcere ingiustamente accusato. La gente lo sente molto vicino, per le sofferenze che ha vissuto, lui è un testimone di speranza. Preghiamo per tutti gli ammalati che vivono nella sofferenza, nel dramma della depressione. San Rocco possa essere loro vicino”. Un breve passaggio anche con il Sindaco Ranuccio: “è un appuntamento importante, che si rinnova. Come sempre Palmi si presenta pronta a questo appuntamento”.

Poi è stata la volta di fedeli e cittadini: “la figura di San Rocco è molto importante perché andava incontro alle persone in difficoltà. Era il Santo dei bisognosi e degli appestati. Noi stiamo vivendo momenti difficili per la sanità e abbiamo bisogno che il Santo ci aiuti, che lanci un messaggio di speranza. Questa manifestazione di folla è proprio un chiedere al signore con estrema necessità di intercedere. Dobbiamo esercitare lo spirito della carità”. Infine una testimonianza, di un uomo che oggi si sacrifica per San Rocco, alla luce di quanto gli è accaduto tanti anni fa: “circa 47 anni fa ho avuto un incidente in cui dovevano amputarmi il braccio, poi mi hanno salvato il braccio e da quel giorno faccio questo”.

