Palermo, pitbull ucciso a coltellate: “individueremo il responsabile”

Un brutto episodio è accaduto a Palermo. Un pitbull, infatti, è stato ucciso a coltellate, trovato morto nella zona del Foro Italico nella notte tra domenica e lunedì scorso. A renderlo pubblico, l’assessore comunale al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli. “Un gesto assolutamente inaccettabile e da condannare perché del tutto ingiustificabile. Anche qualora l’aggressività del pitbull avesse potuto costituire un problema per il territorio, così come è accaduto centinaia di volte, saremmo intervenuti sul posto con i nostri operatori assicurandolo alla protezione e alle cure delle nostre strutture veterinarie presso il canile ed eliminando così ogni sorte di pericolo”.

“Siamo a lavoro affinché il responsabile venga presto individuato – aggiunge l’Assessore – e, in questa direzione, ho attivato il Comando della Polizia municipale per fornire il proprio supporto alle indagini attraverso le immagini delle telecamere attive nella Control room, interrogatori e sopralluoghi sul posto. Invitiamo quanti sanno o hanno visto a contattare noi o la rete delle associazioni animaliste sul territorio al fine di dare un contributo alle indagini. Noi non intendiamo mollare la presa e siamo determinati ad andare fino in fondo nella tutela dei diritti degli animali e in rappresentanza di una città che non ha questo volto feroce e spietato”.

