Palermo, esordio amaro: la prima della stagione la vince il Brescia all’89’

Si apre ufficialmente il sipario sulla Serie B 2024-2025. Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20.30, il primo anticipo della stagione, quello tra Brescia e Palermo, una grande classica italiana e soprattutto cadetta. Da una parte, una possibile outsider, l’anno scorso ai playoff dopo il ripescaggio susseguente all’esclusione della Reggina. Dall’altra, una delle favorite al salto diretto, la squadra rosanero, che quest’anno si è affidata a mister Dionisi.

La partita. Il primo tempo si conclude a reti bianche. Da segnalare, soprattutto, l’infortunio al portiere Gomis, scontratosi con l’avversario Borrelli dopo un’uscita. Sostituito (al suo Desplanches), è stato necessario l’intervento della barella. La prima ora scorre sulla linea dell’equilibrio, in quella che è la classica partita di inizio stagione, contrassegnata dal clima caldo e dalle gambe ancora pesanti per via della preparazione. Buona l’intensità del Palermo, che nella ripresa però comincia a indietreggiare, lasciando spazio al Brescia di creare qualche buona occasione. La spinta delle Rondinelle aumenta col passare dei minuti, fino al gol di Adorni all’89’, una vera e propria beffa per gli ospiti. Comincia dunque in salita il campionato del Palermo, chiamato ancora a recitare il ruolo di grande protagonista.

