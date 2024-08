StrettoWeb

Il reggino Massimo Spinella, che si era qualificato come quinto nella pistola automatica da 25 metri, non riesce a portare a casa nessuna medaglia dalle Olimpiadi di Parigi. Per l’azzurro è fatale la prima serie di tiro, con quattro errori su cinque colpi tentati.

L’oro è andato al cinese Li Yuehong, che ha preceduto il sudcoreano Cho Yeong-jae e il connazionale Wang Xinjie.

