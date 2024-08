Occhiuto: “è tempo di riscrivere il futuro della Calabria con coraggio e determinazione”

StrettoWeb

“E’ tempo di liberarci dalla ‘sindrome di Calimero’ e di riscrivere il futuro della Calabria con coraggio e determinazione”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in occasione della giornata di apertura, a Belvedere Marittimo, della Summer School “Si può già fare”. “La Calabria è una terra di straordinarie potenzialità, una regione che ha tutto ciò che serve per costruire imprese di successo, non solo a livello nazionale, ma anche su scala internazionale”, rimarca Occhiuto.

“Molti giovani restano in Calabria”

Occhiuto ha sottolineato come, già oggi, molti giovani calabresi abbiano scelto di restare qui. “Questo dimostra che la Calabria è pronta a cambiare la narrazione che l’ha a lungo vista come una regione soffocata dai problemi, trasformandola in un posto di opportunità e crescita”. “La Calabria – ha detto ancora Occhiuto – ha risorse che altri ci invidiano e chi è chiamato a governarla ha il dovere di promuovere un’idea di sviluppo che abbracci il mare, la montagna, la cultura e le Università calabresi”, spiega Occhiuto

