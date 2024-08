Montagnareale: rinviato per maltempo l’evento “Omaggio a Carosone”

StrettoWeb

Rinviato per maltempo l’evento “Omaggio a Carosone” della “Caro Carosone Orchestra”. Lo spettacolo, inserito all’interno della rassegna teatrale “Montagnareale Musica e Teatro sotto le stelle” doveva andare in scena il 20 agosto alle 21:00 in P.zza Indipendenza a Montagnareale ed è stato programmato per giorno 1 settembre sempre alle 21:00 in P.zza Indipendenza a Montagnareale.

La Caro Carosone Orchestra è l’unica orchestra italiana dedicata a Renato Carosone e porta in scena uno spettacolo cabarettistico musicale ripercorrendo i più grandi successi di Carosone entrato a pieno titolo nella storia della musica italiana.

