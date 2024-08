Milazzo: taglio degli alberi in via Ettore Celi, interrogazione di Maisano

StrettoWeb

Nuova interrogazione del consigliere di opposizione Damiano Maisano in merito alla rimozione degli alberi ornamentali in via Ettore Celi a Milazzo. L’esponente politico di “Sud chiama Nord” sostiene che è venuto a conoscenza della rimozione di sette alberi ornamentali di Ligustro Lucido nella centralissima Via Ettore Celi, già oggetto di una sua segnalazione al Sindaco con richiesta d’intervento immediato per il degrado presente nei marciapiedi pieni di erbacce e dalle alte sterpaglie cresciute nelle aiuole degli stessi alberi abbattuti, ora abbattuti.

Maisano aggiunge che a seguito di un suo sopralluogo ha potuto verificare che le aiuole degli alberi mancanti sono 10 e in quasi tutte è ancora visibile il taglio alla base fatto per la rimozione degli stessi e ad oggi nessuno conosce le motivazioni di tale scelta scellerata ed improvvisata, che va sicuramente contro la natura e contro tutte le leggi che vietano la rimozione di un albero considerato sano ed in salute”.

Il consigliere della minoranza avanza quindi richiesta al sindaco per sapere se “esiste una relazione tecnico agronomica (RTA) relativa alla rimozione degli alberi e se agli atti del Comune risultino segnalazioni da parte dei giardinieri per richieste di intervento riguardo la rimozione degli alberi di Via Ettore Celi”.

