Milazzo, rinviato il memorial “Nino Crisafulli”

StrettoWeb

Problemi di natura tecnico organizzativa, hanno determinato il forzato rinvio del tradizionale memorial di ciclismo intitolato a Nino Crisafulli in programma domenica 25 agosto a San Pietro a Milazzo.

La corsa, giunta alle 22° edizione si svolgerà domenica 15 settembre.

Ad organizzarla sarà la società ASD New Life di Barcellona Pozzo di Gotto in collaborazione con il Comune di Milazzo e la partecipazione di Damy Sport e sarà valida quale quinta e ultima tappa per l’assegnazione della maglia provinciale FCI.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.