Milazzo, polemiche in Aula consiliare. Rizzo: “si evitino gli attacchi personali”

StrettoWeb

Dopo lo scontro tra opposizione e maggioranza, a seguito dell’interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Milazzo Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano, sulla posizione in giunta dell’assessore Santi Romagnolo e la dura replica di quest’ultimo, è arrivata una presa di posizione del capogruppo della civica di maggioranza, “Milazzo 2020”, Franco Rizzo.

Il consigliere sottolinea l’opportunità “che la politica rientri nel perimetro della ragione evitando, come purtroppo sta accadendo da qualche tempo gli attacchi personali. L’ultimo attuato dalla minoranza nei confronti dell’assessore Santi Romagnolo – scrive Rizzo – oltre a offendere un professionista che da quattro anni è impegnato costantemente a supportare l’Amministrazione distinguendosi per operatività ed efficacia, apre scenari poco edificanti in vista della campagna elettorale del prossimo anno. La competizione elettorale potrà essere anche aspra e dai toni intensi, ma deve rimanere nell’ambito del programma elettorale che si intende portare avanti, contestando magari all’avversario se questi non ha amministrato bene durante il suo mandato. E dico questo all’opposizione che non perde occasione per ribadire di essere contraria agli attacchi personali, ma poi puntualmente attacca le persone. E’ accaduto all’assessore Romagnolo attraverso una interrogazione, ma è accaduto anche nei confronti dell’assessore Mellina nel corso dell’ultima seduta di Consiglio. Ai cittadini non interessa questa politica di basso profilo. I cittadini desiderano delle risposte e ritengo che in questo mandato elettorale l’Amministrazione le abbia date e stia continuando a darle”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.