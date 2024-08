Milazzo, lavori alla scuola elementare del Sacro Cuore

StrettoWeb

Proseguono a pieno ritmo i lavori di rivitalizzazione della scuola elementare Sacro Cuore di Milazzo. La consegna delle opere è stata fissata al 10 novembre, così come richiesto dalla ditta appaltatrice, l’impresa Fazio Antonino, che nelle scorse settimane ha chiesto al Comune la proroga del termine già fissato per l’ultimazione dei lavori ad ottobre, alla luce conto sia delle maggiori lavorazioni previste nella perizia di variante e suppletiva e degli adempimenti relativi il deposito dei calcoli strutturali, ma anche dalla necessità di approvvigionamento delle forniture (soprattutto degli infissi).

La progettazione esecutiva redatta dagli uffici comunali e approvata in conferenza di servizi da tutti gli Enti competenti è stata finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione del PNRR per l’importo complessivo di € 1.113.500,00 tra i 44 interventi di edilizia scolastica finanziati in Sicilia. Essa – come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – prevede l’applicazione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi con lavorazioni “a basso impatto ambientale” e utilizzazione di interventi di bioedilizia che garantiranno l’obiettivo di “Edificio Green”.

Infatti, l’ottimizzazione delle prestazioni termiche delle pareti dell’edificio è stato risolto con sistema a cappotto di Canapa possedendo eccellenti proprietà termoisolanti freddo/caldo, deumidificanti e fonoassorbenti per il benessere fisico dei fruitori del plesso. La copertura verrà interamente impermeabilizzata, gli infissi verranno sostituiti in PVC a taglio termico e, soprattutto, verranno eseguiti interventi di miglioramento sismico, mediante l’aumento di sezione, il rafforzamento e l’incremento delle armature di alcuni pilastri, nonché il rafforzamento di travi con l’inserimento di staffe aggiuntive, il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario oltre ad altri interventi impiantistici di adeguamento degli impianti elettrico, antincendio e riscaldamento”.

L’assessore alla Pubblica istruzione, Lydia Russo ha invece spiegato che tale proroga non determinerà problemi per l’attività didattica visto che l’Amministrazione aveva già organizzato assieme ai dirigenti del terzo istituto comprensivo (che ha competenza sul plesso Sacro Cuore), Alessandro Greco e con la dirigente del secondo Comprensivo, Alma Le Grottaglie, che all’inizio dell’anno scolastico le sei classi presenti nel plesso Sacro Cuore, saranno sistemate alla scuola Piaggia (tre) e alla Luigi Rizzo (le altre tre). L’assessore ha anche comunicato che è in fase di aggiudicazione anche la gara per la mensa scolastica.

