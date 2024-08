Milazzo: degrado in Vico I° Brigandì, interrogazione di Maisano

StrettoWeb

Il consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato una interrogazione per segnalare lo stato di degrado della strada Vico I° Brigandì a Milazzo. Nel documento, corredato da foto che evidenziano la situazione di criticità in particolare in prossimità dei contenitori per la raccolta di indumenti usati, dove è stata creata una vera e propria microdiscarica, Maisano chiede “se è intendimento dell’amministrazione disporre un intervento di messa in sicurezza e di bonifica nella strada Vico I° Brigandì ed in caso affermativo in che tempi; se si intende disporre la sostituire dei pali della luce a rischio crollo ed in caso affermativo in che tempi; se è intendimento dell’amministrazione realizzare il rafforzamento dell’illuminazione pubblica in tutta la strada ed in caso affermativo in che tempi; installare apposita segnaletica con divieto di discarica ed in caso affermativo in che tempi; nonché un sistema di videosorveglianza o foto-trappola nei luoghi segnalati e non solo nei pressi del contenitore di indumenti usati”.

“Ed infine se è intendimento dell’amministrazione disporre di un intervento di asfalto per l’intera strada e in caso affermativo in che tempi”, conclude Maisano.

