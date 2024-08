Milazzo, annullato il concerto tributo a Franco Battiato

StrettoWeb

Il concerto tributo a Franco Battiato in programma il 25 agosto al Castello di Milazzo non si svolgerà per cause non dipendenti dall’Amministrazione comunale.

L’organizzazione ha infatti inviato al Comune la seguente comunicazione: “siamo rammaricati, ma purtroppo le condizioni tecnico organizzative, non ci permettono di continuare per la messa in scena dell’evento programmato del 25 Agosto prossimo del concerto tributo a Franco Battiato, presso il castello di Milazzo. Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro la data 25/09/2024 presso i punti vendita fisici e/o online in cui sono stati acquistati. Per maggiori informazioni contattare il numero +39 328 3360723 o inviare un’email a info@grupporica.it. Grazie per la vostra comprensione. A presto”.

