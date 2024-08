Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani sabato 31 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Vibo Valentia mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una leggera percezione di caldo dovuta all’umidità presente.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria più fresca. Durante la sera, la situazione rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature intorno ai 21°C.

In generale, la giornata sarà caratterizzata da un’alternanza di piogge leggere e schiarite, con temperature gradevoli e una leggera brezza che renderà l’atmosfera più confortevole. Le condizioni meteo a Vibo Valentia si prevedono stabili nei prossimi giorni, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche e un aumento delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.7° perc. +21.1° prob. 4 % 2.1 S max 4.7 Ostro 87 % 1015 hPa 5 pioggia leggera +20.5° perc. +20.9° 0.12 mm 4.2 S max 6 Ostro 88 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +23.7° perc. +24.1° 0.11 mm 7.2 O max 10.4 Ponente 74 % 1015 hPa 11 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 16 % 13 ONO max 13.5 Maestrale 62 % 1015 hPa 14 cielo sereno +25.7° perc. +26° prob. 11 % 13.8 ONO max 13.4 Maestrale 65 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +23.3° perc. +23.7° 0.2 mm 7.6 O max 11.4 Ponente 79 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.15 mm 7.5 SO max 10.1 Libeccio 88 % 1015 hPa 23 cielo sereno +21° perc. +21.5° prob. 16 % 5.6 SSO max 7.8 Libeccio 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:23

