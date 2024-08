Meteo Trapani, le previsioni per domani sabato 3 agosto

StrettoWeb

Sabato 3 Agosto a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 51% alle 06:00, per poi diminuire al 10% alle 07:00 con un ritorno al cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +28,5°C e i +29,7°C durante le prime ore del giorno. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che raggiungeranno i +32,5°C alle 09:00.

Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica a Trapani vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 32% alle 08:00 e il 36% alle 10:00. Le temperature si manterranno elevate, con valori che si attesteranno intorno ai +29,6°C alle 09:00 e ai +31,4°C alle 11:00. Il vento soffierà principalmente da direzioni meridionali e occidentali, con intensità che potrà raggiungere i 47km/h alle 11:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Trapani vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno l’83% alle 14:00 e il 79% alle 15:00. Le temperature si manterranno elevate, con valori che si attesteranno intorno ai +28,7°C alle 14:00 e ai +28,5°C alle 15:00. È prevista una leggera probabilità di piogge alle 14:00, con una intensità di 0.17mm.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, con un ritorno al cielo sereno a partire dalle 19:00. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che si attesteranno intorno ai +26,8°C alle 19:00 e ai +25,9°C alle 23:00. L’umidità relativa dell’aria aumenterà leggermente nel corso della giornata, passando dal 58% del mattino al 83% della notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Trapani indicano una giornata con un’alternanza di nubi e schiarite, temperature elevate e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione, considerando le condizioni meteo previste per i prossimi giorni a Trapani.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 17.8 SSE max 21.3 Scirocco 67 % 1008 hPa 5 nubi sparse +28.2° perc. +29.2° Assenti 14.9 S max 17.8 Ostro 55 % 1007 hPa 8 nubi sparse +29.7° perc. +31.9° Assenti 20.4 SSO max 20.7 Libeccio 58 % 1008 hPa 11 nubi sparse +31.4° perc. +33.7° Assenti 35.2 NNE max 47 Grecale 52 % 1007 hPa 14 nubi sparse +28.7° perc. +31.8° prob. 9 % 32.5 O max 32.2 Ponente 69 % 1007 hPa 17 nubi sparse +27.9° perc. +30.7° Assenti 11.3 NO max 11.6 Maestrale 72 % 1008 hPa 20 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 9.4 OSO max 10 Libeccio 78 % 1009 hPa 23 cielo sereno +25.9° perc. +26.7° Assenti 5 SO max 6.3 Libeccio 83 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:14

