Meteo Trapani, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

StrettoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Trapani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +30°C durante le ore centrali della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-60%.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i +30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero, con una direzione prevalente da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, attestandosi intorno ai +30°C, mentre il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una lieve brezza.

La sera vedrà un ritorno al cielo sereno, con temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +27°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest, ma con una leggera intensificazione.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Trapani indicano una giornata di sole e caldo, con temperature estive e vento moderato. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e alla protezione solare, considerando le elevate temperature previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.8° perc. +28.4° Assenti 9.2 SSE max 10 Scirocco 69 % 1010 hPa 5 cielo sereno +27.1° perc. +28.2° Assenti 10.3 SE max 10.9 Scirocco 59 % 1010 hPa 8 cielo sereno +30° perc. +31.6° Assenti 13.6 SO max 13.2 Libeccio 53 % 1012 hPa 11 cielo sereno +30.5° perc. +32.9° Assenti 13.5 SO max 14 Libeccio 56 % 1012 hPa 14 nubi sparse +30.1° perc. +32° Assenti 8.1 OSO max 9.5 Libeccio 55 % 1011 hPa 17 poche nuvole +28.5° perc. +30.3° Assenti 3.6 NNO max 4.6 Maestrale 61 % 1010 hPa 20 cielo sereno +27.6° perc. +29.7° Assenti 15.2 SO max 17.3 Libeccio 68 % 1014 hPa 23 nubi sparse +26.7° perc. +29.1° Assenti 12.2 ESE max 13.5 Scirocco 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.