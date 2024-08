Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi lunedì 26 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Reggio Calabria prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno all’11% e una temperatura di circa +27°C. Man mano che la mattinata avanza, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 2% e temperature in aumento fino a superare i +30°C.

Nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole che non dovrebbe comunque pregiudicare le condizioni di bel tempo. Le temperature massime si manterranno sui valori intorno ai +30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +33°C.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 74%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, garantendo una piacevole frescura dopo la giornata calda trascorsa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata di sole e caldo, con temperature elevate e condizioni di bel tempo predominanti. Per i prossimi giorni, è previsto il mantenimento di queste condizioni stabili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 16.9 N max 22.9 Tramontana 71 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +30.4° Assenti 13.4 NNO max 15.7 Maestrale 63 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.7° perc. +33° Assenti 13.4 NNO max 15 Maestrale 55 % 1013 hPa 13 poche nuvole +30.6° perc. +32.7° Assenti 16.6 NNO max 18.5 Maestrale 54 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.4° perc. +31° prob. 2 % 16.5 N max 20.1 Tramontana 56 % 1011 hPa 19 cielo coperto +25.9° perc. +26.3° Assenti 14.4 N max 19.6 Tramontana 70 % 1012 hPa 22 nubi sparse +25.6° perc. +26.1° Assenti 12.2 N max 16.5 Tramontana 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:30

