Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Reggio Calabria mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 29°C con una percezione di caldo leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 4km/h proveniente da direzione Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 55% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso del pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 23%. Le temperature massime saranno di circa 29°C con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 30,7°C. Il vento soffierà a una velocità di 4,7km/h proveniente da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di circa 0.26mm con un’umidità che si manterrà intorno al 57%.

Nella sera, le piogge leggere continueranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa che oscillerà intorno al 19%. Le temperature si attesteranno sui 25°C con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di 14,2km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà stabile intorno al 73% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Reggio Calabria indicano una giornata con alternanza di schiarite e piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Reggio Calabria.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +24.4° perc. +24.6° Assenti 6.9 N max 9.5 Tramontana 68 % 1016 hPa 5 poche nuvole +24.4° perc. +24.6° Assenti 5.8 N max 8.2 Tramontana 65 % 1016 hPa 8 cielo sereno +28.4° perc. +29.6° prob. 8 % 3.3 NO max 5 Maestrale 56 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +28.9° perc. +30.6° 0.22 mm 5.1 OSO max 9.9 Libeccio 58 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +28.9° perc. +30.5° 0.3 mm 6 NNO max 9.4 Maestrale 57 % 1015 hPa 17 pioggia leggera +26.8° perc. +28.4° 0.15 mm 13.1 N max 16.8 Tramontana 68 % 1015 hPa 20 nubi sparse +25° perc. +25.5° prob. 10 % 11.3 N max 15.8 Tramontana 75 % 1016 hPa 23 nubi sparse +24.5° perc. +25° Assenti 8 N max 12.9 Tramontana 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:27

