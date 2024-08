Meteo Palermo, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

StrettoWeb

Oggi a Palermo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +33°C durante le ore centrali del giorno. Il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente, garantendo una giornata luminosa e calda.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che raggiungeranno i +32°C entro le ore 10:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est, con velocità intorno ai 7km/h.

Nel pomeriggio il caldo aumenterà ulteriormente, con punte di +33,5°C attese per le ore centrali. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Est, con intensità che potrà raggiungere i 13km/h.

Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai +28°C. Il vento tenderà a diminuire leggermente, provenendo da Est – Sud Est con velocità intorno ai 5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Palermo indicano una giornata caratterizzata da sole e caldo, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +27.4° perc. +28.3° Assenti 4.3 SE max 5.1 Scirocco 56 % 1014 hPa 5 cielo sereno +27.5° perc. +28.3° Assenti 2.2 S max 2.8 Ostro 55 % 1014 hPa 8 cielo sereno +31.1° perc. +31.7° Assenti 5.5 NE max 4.8 Grecale 44 % 1014 hPa 11 cielo sereno +33.3° perc. +34.2° Assenti 9.3 NNE max 9.5 Grecale 40 % 1013 hPa 14 cielo sereno +32.8° perc. +34.1° Assenti 11.8 NNE max 11.2 Grecale 43 % 1013 hPa 17 cielo sereno +31.1° perc. +32.4° Assenti 7.4 NE max 7.4 Grecale 48 % 1012 hPa 20 cielo sereno +28.5° perc. +29.8° Assenti 3.9 SE max 4.5 Scirocco 56 % 1013 hPa 23 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 5.9 ESE max 6.2 Scirocco 53 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:00

