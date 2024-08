Meteo Palermo, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Palermo promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera copertura nuvolosa, ma nel corso della giornata il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Al risveglio, durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a un cielo sempre più sereno. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i 33°C. Il vento sarà prevalentemente di direzione Nord – Nord Ovest, con intensità variabile tra i 6,5km/h e i 9,4km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 4-5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33-34°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 8-10km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da Est – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo per Giovedì 15 Agosto indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Sia oggi che nei prossimi giorni, si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +27.4° perc. +28.7° Assenti 12.9 ESE max 14.2 Scirocco 61 % 1012 hPa 5 nubi sparse +27.6° perc. +28.8° Assenti 12.6 ESE max 14.6 Scirocco 59 % 1013 hPa 8 poche nuvole +32.1° perc. +32.6° Assenti 4.6 ONO max 6.8 Maestrale 41 % 1014 hPa 11 poche nuvole +33.4° perc. +34.9° Assenti 8.9 N max 9.4 Tramontana 42 % 1014 hPa 14 cielo sereno +32.9° perc. +35° Assenti 9.8 N max 9 Tramontana 46 % 1013 hPa 17 poche nuvole +31.8° perc. +33.8° Assenti 7.1 E max 9.5 Levante 49 % 1014 hPa 20 poche nuvole +29.1° perc. +30.5° Assenti 7.4 E max 8.5 Levante 55 % 1015 hPa 23 poche nuvole +27.9° perc. +29.8° Assenti 7.1 NO max 7.8 Maestrale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:56

