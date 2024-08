Meteo Messina, le previsioni per il weekend

StrettoWeb

Nel corso del fine settimana a Messina, ci attendono condizioni meteo stabili e piacevoli. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento durante le mattine e valori che si manterranno elevati nel pomeriggio. Solo Sabato pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord, con raffiche occasionali. L’umidità varierà tra il 38% e l’82%. In sintesi, un weekend ideale per godersi la città all’aperto.

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte a Messina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +24,7°C. La percezione della temperatura sarà di +24,9°C. Il vento soffierà a 3,1km/h provenendo da Nord con raffiche leggere fino a 6,3km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,1°C, che salirà a +31,7°C alle 07:00 e a +30,7°C alle 08:00. Il vento sarà sempre leggero con intensità compresa tra 6,6km/h e 10,9km/h da Nord. L’umidità diminuirà fino al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con temperature che si manterranno elevate. Alle 13:00 la temperatura sarà di +31,6°C, per poi scendere leggermente a +30,6°C alle 16:00. Il vento sarà sempre leggero con raffiche fino a 14,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 42%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +27,2°C, scendendo a +25,8°C alle 23:00. Il vento sarà ancora leggero con intensità tra 5,3km/h e 8,6km/h da Nord. L’umidità aumenterà fino al 62%.

Sabato 3 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C. La percezione della temperatura sarà di +26,1°C. Il vento soffierà da Nord con intensità tra 6,9km/h e 9,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64%.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,1°C, che salirà a +30,7°C alle 07:00 e a +31,9°C alle 08:00. Il vento sarà leggero con intensità tra 4,8km/h e 8,7km/h da Nord. L’umidità diminuirà fino al 38%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00 si registreranno nubi sparse con una temperatura di +30,3°C, che diminuirà leggermente a +29,7°C alle 17:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità fino a 14km/h con raffiche fino a 14,3km/h. L’umidità aumenterà fino al 67%.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% alle 19:00. La temperatura si attesterà intorno ai +28,6°C. Il vento sarà leggero con intensità tra 7,9km/h e 13,1km/h da Nord. L’umidità sarà del 52%.

Domenica 4 Agosto

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +26,4°C. La percezione della temperatura sarà la stessa. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità tra 4,5km/h e 8,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 67%.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,2°C, che salirà a +30°C alle 08:00 e a +30,3°C alle 09:00. Il vento sarà leggero con intensità tra 4,8km/h e 8,7km/h da Nord Ovest. L’umidità diminuirà fino al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +30,4°C, che salirà a +30,5°C alle 16:00. Il vento sarà leggero con intensità tra 8,5km/h e 14km/h da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 58%.

In serata, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +26,4°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità tra 8,1km/h e 13,8km/h. L’umidità aumenterà fino all’82%.

In conclusione, il fine settimana a Messina si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti e godetevi il weekend!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.