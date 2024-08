Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

StrettoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Caltanissetta si prevedono condizioni meteo variabili, con alternanza di nubi sparse e piogge leggere durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i +23,1°C e i +33,8°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 70% durante la notte e scenderà al 31% nelle ore centrali della giornata. Il vento soffierà a velocità variabile, con raffiche leggere principalmente da direzione Sud.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al mezzogiorno, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e temperature in aumento. Durante il pomeriggio, invece, sono attese nubi sparse con possibilità di piogge leggere, che potrebbero intensificarsi nel tardo pomeriggio e in serata, portando a precipitazioni moderate.

Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, con un picco di nubi sparse nel primo pomeriggio. Le precipitazioni potrebbero essere più consistenti nel tardo pomeriggio e in serata, con possibili piogge moderate.

In conclusione, per Mercoledì 7 Agosto a Caltanissetta si prevede una giornata con un’alternanza di condizioni meteo, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio, accompagnate da piogge leggere o moderate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello nel caso in cui le piogge si intensifichino. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Caltanissetta per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +23.4° perc. +23.6° prob. 16 % 3.3 N max 3.5 Tramontana 70 % 1011 hPa 5 poche nuvole +23.9° perc. +24° prob. 4 % 1.8 NO max 2.1 Maestrale 66 % 1012 hPa 8 cielo sereno +29.1° perc. +29.2° Assenti 3.6 SSO max 3.4 Libeccio 45 % 1013 hPa 11 cielo sereno +33.2° perc. +32.5° prob. 4 % 6.7 S max 5.9 Ostro 32 % 1012 hPa 14 nubi sparse +31.3° perc. +31.4° prob. 46 % 18.4 OSO max 15.7 Libeccio 41 % 1011 hPa 17 pioggia moderata +27.3° perc. +28.3° 1.18 mm 4.5 SSO max 7.1 Libeccio 58 % 1012 hPa 20 pioggia leggera +25.6° perc. +25.9° 0.41 mm 1.2 S max 1.5 Ostro 66 % 1013 hPa 23 poche nuvole +24.8° perc. +25.1° prob. 33 % 3.7 N max 3.8 Tramontana 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:02

