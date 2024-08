Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani domenica 11 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Caltanissetta prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature piacevoli attorno ai 25°C con leggere brezze provenienti da nord. Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 32°C verso le ore centrali del giorno. Nel pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 33°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi sparse continueranno a persistere, ma senza portare precipitazioni, e le temperature si attesteranno intorno ai 30°C.

Le condizioni del vento saranno generalmente leggere, con brezze che potranno raggiungere i 20-25 km/h durante le ore centrali della giornata. L’umidità relativa si manterrà intorno al 30-40%, garantendo una sensazione di caldo ma non eccessivamente afosa. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni attuali, nei prossimi giorni a Caltanissetta è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno elevate, con punte intorno ai 35°C durante le ore più calde della giornata. Le brezze leggere contribuiranno a mitigare il caldo, mentre le precipitazioni dovrebbero rimanere assenti.

In conclusione, Domenica 11 Agosto a Caltanissetta si prospetta una giornata estiva tipica, con temperature elevate ma non eccessive, ideali per godersi una giornata all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo e preparatevi a godervi una giornata all’insegna del sole e del caldo.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° Assenti 3.1 N max 3 Tramontana 58 % 1017 hPa 5 cielo sereno +24.9° perc. +24.9° Assenti 3.3 NNO max 3.3 Maestrale 58 % 1018 hPa 8 cielo sereno +30.2° perc. +29.9° Assenti 3.3 SO max 3.2 Libeccio 40 % 1017 hPa 11 cielo sereno +33.5° perc. +32.5° Assenti 10.6 SSO max 8.8 Libeccio 29 % 1016 hPa 14 nubi sparse +32.8° perc. +31.9° Assenti 27.6 SO max 20.9 Libeccio 31 % 1015 hPa 17 nubi sparse +30.6° perc. +29.8° Assenti 16.2 O max 21.1 Ponente 35 % 1014 hPa 20 cielo sereno +26.9° perc. +27.2° Assenti 3.9 SO max 6 Libeccio 47 % 1015 hPa 23 cielo sereno +25.4° perc. +25.4° Assenti 1 NO max 1.3 Maestrale 53 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:57

