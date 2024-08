Meteo Agrigento, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

StrettoWeb

Mercoledì 21 Agosto ad Agrigento si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi attesi intorno ai 29°C nel pomeriggio.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord. L’umidità sarà intorno al 70% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 28°C verso le ore 10:00. Il vento sarà debole proveniente da Ovest, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29°C, con venti provenienti da Ovest – Nord Ovest che potrebbero raggiungere i 30km/h.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 24°C verso le 23:00. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto ad Agrigento indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi attesi intorno ai 29°C. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 9.4 NNO max 10.9 Maestrale 73 % 1011 hPa 5 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° Assenti 4.8 N max 4.9 Tramontana 70 % 1011 hPa 8 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.4 O max 7.1 Ponente 53 % 1012 hPa 11 cielo sereno +28.7° perc. +29.6° Assenti 20.1 O max 19 Ponente 53 % 1011 hPa 14 poche nuvole +28.2° perc. +29.4° prob. 2 % 23.7 O max 29.5 Ponente 58 % 1010 hPa 17 poche nuvole +29° perc. +29.8° prob. 1 % 18 NNO max 23.6 Maestrale 51 % 1009 hPa 20 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 8.4 N max 14.4 Tramontana 65 % 1012 hPa 23 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° Assenti 8.7 NNE max 10.6 Grecale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:46

