Messina, la vergogna del depuratore di Mili Marina: “liquami in strada e odore nauseabondo” | VIDEO

StrettoWeb

“Il depuratore di Mili Marina rimane una bomba ecologica. Le immagini e la voce dei residenti non hanno bisogno di alcun commento. Lo sversamento di liquami tra le abitazioni rende la situazione igienico-sanitaria insostenibile, a ciò si aggiunge i nauseabondi “odori” che provengono dagli impianti e che costringono chi abita nei pressi a doversi rinchiudere dentro”.

“Nonostante le rassicurazioni e gli annunci del Sindaco Basile, i 3 milioni e mezzo finanziati ad AMAM per il cosiddetto “revamping”, nessun miglioramento per la qualità della vita. La salute di migliaia di persone è messa sistematicamente a rischio. È una situazione inaccettabile! Le Amministrazioni De Luca e Basile, con gli assessori e le figure di comando al Comune e nelle partecipate, esaltano le proprie capacità e competenze. Ma il valore di una stagione politica si misura dai risultati ed ancora una volta l’evidenza dei fatti smentisce il trionfalismo del deluchismo”. Questa nota, scritta da Domenico Siracusano, Coordinatore Provinciale del PD di Messina, è relativa agli sversamenti del depuratore di Mili Marina segnalati dalla cittadinanze. In alto il video pubblicato da un utente sui social.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.