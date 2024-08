Messina, Carreri (Sud chiama Nord): “improbabile alleanze solo per andare contro l’amministrazione”

StrettoWeb

“Va bene tutto! Vanno bene le segnalazioni, gli articoli “pesanti”, i suggerimenti a volte anche propositivi, va bene il bollettino dell’erogazione dell’acqua zona per zona, residente per residente ma ciò che NON va bene è la continua accusa rivolta a chi nonostante le difficoltà sta gestendo la crisi garantendo sostegno e vicinanza alla popolazione più colpita da una crisi idrica regionale. Addirittura assistiamo a unioni politiche improbabili in nome di una battaglia contro l’amministrazione Basile“. Lo dichiara il coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, Nino Carreri.

“Fa ridere che la senatrice Musolino oggi che rappresenta Italia viva si faccia portavoce e amplifichi con tanto di post il messaggio del consigliere circoscrizionale di Fratelli d’Italia Alessandro Caciotto. Ma si sa… Le geografie politiche non sono materia della senatrice Musolino la cui storia dimostra la facilità con cui travalica i confini. È chiaro che l’importante è attaccare l’amministrazione Basile… A dispetto di tutto e tutti anche del proprio leader politico, ma a questo evidentemente Renzi dovrebbe essere preparato! Detto ciò la pochezza politica e umana di certi personaggi in cerca di autore stupisce, quella si, ancora una volta”, conclude Carreri.

